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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Meta'dan cinsel içerikli şantaj ile mücadele yöntemleri açıklaması - Teknoloji Haberleri

        Meta'dan cinsel içerikli şantaj ile mücadele yöntemleri açıklaması

        Daha önce Instagram'ın 'Genç Hesapları'nı duyurarak çocuklara yönelik güvenlik önlemlerini anlatan Meta, tüm bu önlemleri listelediği bir açıklamada bulundu. Şirket, cinsel içerikli şantaj ile mücadele etmek ve gençleri korumak için tüm yeni güvenlik önlemlerini açıkladı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:57
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        Cinsel içerikli şantajlarla mücadele
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        Meta, gençleri cinsel içerikli şantajdan korumaya yardımcı olmayı ve bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçlayan yeni güvenlik önlemlerini duyurdu. Şirket, sunulan yeni özelliklerle ebeveynlere de çocuklarına bu tür dolandırıcılıklardan kaçınmalarında yardımcı olacak araçlarla destek olmayı hedefliyor.

        Instagram'ın uygulamaya koyduğu çeşitli güvenlik önlemlerinden birkaçı şu şekilde:

        Takipçi ve takip edilenler listelerinin gizlenmesi: Dolandırıcılık içeren davranışlar sergilediği tespit edilen hesaplar artık kullanıcıların takipçi ve takip edilenler listelerini görüntüleyemeyecek ve bu özelliği şantaj amacıyla kullanamayacak. Ayrıca bu tarz hesaplar, kullanıcıların gönderilerini beğenen hesapların listesini, etiketlendikleri fotoğrafları veya fotoğraflarında etiketlenen diğer hesapları da görüntüleyemeyecekler.

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        Gençler için kısıtlanmış mesajlaşma: Instagram Genç Hesapları ile, 18 yaşın altındaki bir gencin takip etmediği veya bağlantısının olmadığı herhangi birinin onlarla mesajlaşması önlenecek. Şüpheli etkinlik gösteren hesaplar gençleri takip etmeye çalışırken kısıtlamalarla karşılaşacak. Daha ciddi belirtiler gösteren hesaplar ise doğrudan engellenecek veya takip istekleri gencin spam (istenmeyen mesajlar) klasörüne gönderilecek.

        Mesajlarda ekran görüntüsü alınmasını önleme: Instagram, kullanıcıların 'bir kez görüntüle' veya 'tekrar oynatmaya izin ver' özelliklerini kullanarak DM'ler aracılığıyla gönderilen geçici görüntülerin veya videoların ekran görüntüsünü almasını veya ekran kaydını yapmasını engelleyecek. Kullanıcıların bu korumayı atlatmalarını önlemek için bu tür görüntüleri veya videoları Instagram web'de açmaları da kısıtlanacak.

        GELİŞTİRİLMİŞ DOLANDIRICI TESPİTİ

        Meta, cinsel içerikli şantaj yapan hesapları daha iyi tespit edip kaldırmak ve geri dönmelerini önlemek için sistemlerini sürekli olarak geliştirdiğini belirtiyor. Meta'daki uzmanlar, dolandırıcıların cinsel içerikli şantaj girişimlerinde profiller arasındaki ortak nokta ve hareketleri gözlemleyerek teknolojilerini bu unsurları tanıyacak şekilde eğitiyor. Meta ayrıca, diğer şirketlerin de kendi platformlarındaki şüpheli davranışları araştırabilmesi adına dolandırıcıların sıkça başvurduğu yöntemleri Tech Coalition'ın Lantern Programı ile paylaşıyor.

        ÇIPLAKLIK İÇEREN GÖRÜNTÜLERİN KORUNMASI

        Instagram, DM'lerde çıplaklık içerdiği tespit edilen görüntüleri bulanıklaştıracak bir özelliği dünya genelinde kullanıma sunuyor. Varsayılan olarak 18 yaşın altındaki gençler için etkin olan bu özellik, kullanıcıları hassas görüntülerin paylaşılmasıyla ilgili riskler konusunda da eğitiyor. Meta ayrıca ConnectSafely'den Larry Magid ile işbirliği yaparak ebeveynler için Meta Aile Merkezi'nin 'Stop Sextortion' (Cinsel İçerikli Şantaja Engel Olun) sayfasında bulunan eğitici bir video hazırladı.

        CİNSEL İÇERİKLİ ŞANTAJ AĞLARIYLA MÜCADELE

        Organize cinsel içerikli şantaj ağlarına karşı önemli adımlar atan Meta, temmuz ayında kaldırdığı 7.200 unsura ek olarak, kısa bir süre önce Yahoo Boys gibi suç örgütleriyle bağlantılı 1.600'den fazla Facebook grubunun ve hesabın kaldırıldığını da duyurdu.

        Meta'nın geliştirdiği bu yeni önlemler, gençlerle kimlerin iletişime geçebileceğini, gördükleri içeriği ve çevrimiçi ortamda ne kadar zaman geçirdiklerini sınırlayan yerleşik korumalar sağlayan Genç Hesaplarında yapılan son güncellemelere ek olarak geliyor. 16 yaşın altındaki gençler ebeveyn izni olmadan bu ayarları değiştiremiyorlar. Bu girişimin bir parçası olarak Meta, topluluğunu bu tür şantaj girişimlerinden korumak için savunmasını geliştirme, ebeveynlerin bu dolandırıcılıkları fark etmelerine yardımcı olma ve platformlar genelinde suçlularla mücadele etmek için sektör ortaklarıyla birlikte çalışma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

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