Mesut Özil su şişelerini tekmeledi!

VITOR PEREIRA'DAN AÇIKLAMA

Vitor Pereira maç sonunda Mesut Özil'le ilgili soruyu da yanıtladı. Portekizli çalıştırıcı "Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu" ifadelerini kullanırken değişiklikle ilgili olarak ise şunları söyledi: