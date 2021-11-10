Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil kendi adıyla çıkacak kripto paranın adını duyurdu.
Özil Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Yakında geliyor' sözleriyle 'M10 Token'ın Twitter, Instagram ve Telegram adreslerini paylaştı.
Söz konusu hesaplarda henüz paylaşım yapılmazken açıklama kısımlarında "M10 Token ile tamamen yeni bir taraftar tecrübesine haızr olun" ifadeleri yer aldı.
M10 Token'in çıkış tarihi ve detaylarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
İLGİ ARTIYOR
Son dönemde Türkiye ve dünyada taraftar tokenlerına ilgi artarken söz konusu tokenler genelde takımların performansına göre yatırımcısına kazanç sağlamayı vaat ediyor.
Örneğin Fenerbahçe Token'da futbol takımının galibiyetinde 10 bin, basketbol takımının galibiyetinde 5 bin, voleybol takımının galibiyetinde 2.500 adet token yakılıyor. Şampiyonluklarda da sırasıyla 500 bin, 100 bin, ve 50 bin adet token yakılacak.
Yani Fenerbahçe kazandıkça tokenin arzı düşecek. Talebin sabit kaldığı varsayıldığında bu tokenin değerinin atması anlamına gelir.
M10 Token'da da Mesut Özil'in kişisel performansına göre benzer bir uygulama benimsenebilir. Tabii detaylar için resmi açıklamayı beklemek gerekiyor.
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