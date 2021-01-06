"Mesut Özil iyi bir Fenerbahçelidir. Ekonomik şartlarla ilgili o zaman da söylemiştim, bugün de söylüyorum. Fenerbahçe böyle ekonomik şartları kaldırabilecek konumda değil. Bizim için güzel bir rüya, rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor bir rüya."