Mesut Buğra Saka ile Şeyma Öztürk dünya evine girdi

Ankara İncek’te gerçekleşen görkemli düğün törenine, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Şerafettin Saka ve eşi Hilal Saka ile eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ve eşi Nihan Öztürk ev sahipliği yaptı.

Başta yargı olmak üzere, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren düğüne çok sayıda davetli katıldı.

ÇİFTİN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ÖNEMLİ İSİMLER YAPTI

Av. Mesut Buğra Saka ve Şeyma Öztürk çiftinin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Avukat Mustafa Doğan İnal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Adalet eski Bakanı Yargıtay Üyesi Kenan İpek, İçişleri eski Bakanı ve Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Kavalıoğlu, Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay 1. Başkanvekili Eyüp Yeşil, Yargıtay 1. Başkanvekili Adem Albayrak, İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Başbakan eski Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bedrettin Dalan, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İçişleri eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan, Adalet eski Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu ve Sayıştay Başkanı Metin Yener yaptı.

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Ankara İncek’te düzenlenen düğün törenine nikah şahitlerinin yanısıra HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, HSK Kurul Üyeleri İbrahim Kolcu, Ergün Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Murat Çetiner, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanvekili Hakan Yüksel, Yargıtay Üyeleri Mustafa Karayıldız, Cengiz Turhan, Yüksel Kocaman, Kenan Zeybek, Yüksel Zengin, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ile Reşat Sağlık, Avukat Mustafa Semiz ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu gibi misafirler de yer aldı.

ABD'DE BULUNAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELGRAF GÖNDERDİ

BM toplantısı için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, AYM Üyesi Basri Bağcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan düğüne katılamadıkları için telgraf gönderdi.

Nikahın ardından çiftin evlilik cüzdanını TBMM Başkanvekili Celal Adan verdi.

Şarkıcı Ferhat Göçer’in sahne aldığı düğünde misafirler doyasıya eğlendi.