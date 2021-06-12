MESS ve Microsoft'tan işbirliği

Microsoft Türkiye ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),Türk sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla iş birliklerini bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.
Dünyadaki ilk üretim teknolojileri deneyim alanı olma özelliğine sahip Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi, MESS dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT çatısı altında hizmete açılacak. Yapılan açıklamaya göre, sanayide dijital dönüşüme farklı bir boyut kazandıracak bu stratejik ortaklık ile sanayide dönüşüm hareketi başlayacak.
MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi lansmanı, 15 Haziran Salı günü gerçekleşecek.
Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi’nde kapsamlı ileri üretim teknolojileri demo alanında sanayicilere aşağıdaki teknolojileri birinci elden deneyimleme imkanı sunulacağı belirtildi.
Merkezde Microsoft’un endüstriyel IoT, büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenmesi, görüntü/ses/video işleme, operasyon teknolojisi için siber güvenlik, saha çalışanları için verimlilik sağlayan teknolojilere yer verileceği kaydedildi. Bu sayede MESS üyeleri ve ekosisteminin de hibrit bulut çözümlerini Türkiye’de ilk kez MEXT içerisinde deneyimleme şansını elde edeceği bilgisi paylaşıldı.
MESS-Microsoft stratejik ortaklığının gelecek adımları şu şekilde açıklandı;
- Sosyal fayda anlayışıyla Türkiye’deki ve yakın çevresindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki gençlerin dijital geleceğe hazırlanmasına destek olunacak.
- Microsoft Türkiye’nin yerli çözüm ortaklarının çözümleri sunularak bölgedeki üretim teknolojilerine yön verilecek.
- Üretim sektörünün ihtiyaç duyacağı dijital teknolojilerle donatılmış çalışanların yetiştirilmesi için kapsamlı eğitim programları düzenlenecek.
- Yöneticiler için Yapay Zeka seminerleri düzenlenecek.
- Bilgi ve veri üreticileri için Yapay Zeka Akademileri kurulacak.
- Microsoft Cloud Society üzerinden MESS üyelerine özel uzaktan eğitim müfredatı geliştirilecek.
Bilgi teknolojileri ve ileri analitik profesyonelleri için Veri Madenciliği Hackatonları, Microsoft OpenHack’leri düzenlenecek.
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