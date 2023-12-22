Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Tüm Haberler
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Meşher'de 'Çağrışımlar' paneli

        Meşher'de 'Çağrışımlar' paneli

        Meşher, Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi kapsamında "Çağrışımlar" başlıklı panel düzenliyor. İstanbul'a bugünden ve farklı disiplinlerden bir bakış sunmayı hedefleyen panelde, tarih, fotoğraf, sahne sanatları, edebiyat, müzik ve görsel sanatlar alanlarından konularında uzman ve tanınmış isimler serginin kendilerinde bıraktığı çağrışımları paylaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meşher'de 'Çağrışımlar' paneli
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher, yeni yıla, Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi kapsamında düzenlenen bir panelle “merhaba” diyor. İstanbul’a bugünden ve farklı disiplinlerden bir bakış sunmayı amaçlayan “Çağrışımlar” isimli panel, 5 Ocak 2024’te Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

        Tarih, fotoğraf, sahne sanatları, görsel sanatlar, edebiyat ve müzik gibi sanatın farklı alanlarında çalışmalarını sürdüren uzman isimlerin sergiden ilhamla kişisel çağrışımlarını paylaşacağı panel iki oturumda gerçekleşecek. Sergiyi düşünme ve yorumlama biçimlerinin çeşitliliğine katkı sunacak her iki oturum da konuşmacıların kısa sunumlarının ardından soru-cevap bölümüyle devam edecek.

        Açılış konuşmasını Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk’un gerçekleştireceği panelin birinci oturumu, Göz Alabildiğine İstanbul’un küratörlerinden Şeyda Çetin’in moderasyonunda düzenlenecek. Bu oturumda, Latife Tekin “İstanbul Üstüne İstanbul Kuranlar”, Murat Germen “Bakma, Görme ve Aktarma Biçimleri: İstanbul’un Evveli ve Ahiri”, Dikmen Gürün ise “Beyoğlu’nda Seyir Hâli” başlıklı konuşmalar yapacak.

        İkinci oturum ise serginin küratörlerinden Ebru Esra Satıcı’nın moderasyonunda yapılacak. Cem Behar “Şehrin Ortak ‘Sound’u”nu, Murat Belge “Batı’dan Bakışla İstanbul”u, Gülsün Karamustafa ise “Sosyal Medyada ‘Paylaşılan’ Eski İstanbul”u anlatacak. Panelin kapanış konuşmasını ise sergi çalışmalarına sergiyle aynı ismi taşıyan Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzalar kataloğu için kaleme aldığı “Biz ki İstanbul şehriyiz, güzelizdir” başlıklı makalesiyle katkı sağlayan Prof. Dr. Zeynep Çelik yapacak.

        Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk, panele ilişkin şunları söyledi: “Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar, bir kısmı ilk defa İstanbul’da sergilenen panoramik ve geniş açılı şehir temsillerini içeren gravürlerden nadir kitaplara, yağlıboya tablolardan fotoğraflara 100’ün üzerinde eseri izleyiciyle buluşturuyor. Ömer Koç Koleksiyonu’nda yer alan nadide eserlerden oluşan sergi, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan bir zaman dilimini kapsıyor. Şehre merak duyan Batılılar tarafından üretilmiş eserlerin bir araya geldiği bu seçki, şehrin zengin bir görsel kaydını oluşturuyor. Sergi kapsamında, izleyiciyi İstanbul temsillerinin çeşitliliğini, tasvirlerin farklılığını incelemeye davet eden sergiye paralel bir panel programı hazırladık. Sergi çalışmalarına katalog için kaleme aldığı bir makaleyle katkı sağlayan Prof. Dr. Zeynep Çelik ve ekibimizle birlikte, her biri kendi alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı programın içeriğini tasarladık. Konuşmacıların sergiden ilhamla zihinlerinde gezinen düşünceleri, sergiye ve İstanbul’a dair kendi çağrışımlarını sunacakları bir etkinlik bizi bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Meşher
        #Çağrışımlar
        #müze
        #sergi
        #Göz Alabildiğine İstanbul
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Habertürk Anasayfa