Meşher'de 'Çağrışımlar' paneli

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İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher, yeni yıla, Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi kapsamında düzenlenen bir panelle “merhaba” diyor. İstanbul’a bugünden ve farklı disiplinlerden bir bakış sunmayı amaçlayan “Çağrışımlar” isimli panel, 5 Ocak 2024’te Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

Tarih, fotoğraf, sahne sanatları, görsel sanatlar, edebiyat ve müzik gibi sanatın farklı alanlarında çalışmalarını sürdüren uzman isimlerin sergiden ilhamla kişisel çağrışımlarını paylaşacağı panel iki oturumda gerçekleşecek. Sergiyi düşünme ve yorumlama biçimlerinin çeşitliliğine katkı sunacak her iki oturum da konuşmacıların kısa sunumlarının ardından soru-cevap bölümüyle devam edecek.

Açılış konuşmasını Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk’un gerçekleştireceği panelin birinci oturumu, Göz Alabildiğine İstanbul’un küratörlerinden Şeyda Çetin’in moderasyonunda düzenlenecek. Bu oturumda, Latife Tekin “İstanbul Üstüne İstanbul Kuranlar”, Murat Germen “Bakma, Görme ve Aktarma Biçimleri: İstanbul’un Evveli ve Ahiri”, Dikmen Gürün ise “Beyoğlu’nda Seyir Hâli” başlıklı konuşmalar yapacak.

İkinci oturum ise serginin küratörlerinden Ebru Esra Satıcı’nın moderasyonunda yapılacak. Cem Behar “Şehrin Ortak ‘Sound’u”nu, Murat Belge “Batı’dan Bakışla İstanbul”u, Gülsün Karamustafa ise “Sosyal Medyada ‘Paylaşılan’ Eski İstanbul”u anlatacak. Panelin kapanış konuşmasını ise sergi çalışmalarına sergiyle aynı ismi taşıyan Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzalar kataloğu için kaleme aldığı “Biz ki İstanbul şehriyiz, güzelizdir” başlıklı makalesiyle katkı sağlayan Prof. Dr. Zeynep Çelik yapacak.

Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk, panele ilişkin şunları söyledi: “Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar, bir kısmı ilk defa İstanbul’da sergilenen panoramik ve geniş açılı şehir temsillerini içeren gravürlerden nadir kitaplara, yağlıboya tablolardan fotoğraflara 100’ün üzerinde eseri izleyiciyle buluşturuyor. Ömer Koç Koleksiyonu’nda yer alan nadide eserlerden oluşan sergi, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan bir zaman dilimini kapsıyor. Şehre merak duyan Batılılar tarafından üretilmiş eserlerin bir araya geldiği bu seçki, şehrin zengin bir görsel kaydını oluşturuyor. Sergi kapsamında, izleyiciyi İstanbul temsillerinin çeşitliliğini, tasvirlerin farklılığını incelemeye davet eden sergiye paralel bir panel programı hazırladık. Sergi çalışmalarına katalog için kaleme aldığı bir makaleyle katkı sağlayan Prof. Dr. Zeynep Çelik ve ekibimizle birlikte, her biri kendi alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı programın içeriğini tasarladık. Konuşmacıların sergiden ilhamla zihinlerinde gezinen düşünceleri, sergiye ve İstanbul’a dair kendi çağrışımlarını sunacakları bir etkinlik bizi bekliyor.