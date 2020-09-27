Bir zincir market şubesinde kasiyer olarak çalışan kadın, hamile olduğu için doğum izni istedi. Doğum izni vermeye yanaşmayan işveren, iddiaya göre, kadın kasiyeri işten çıkardı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur kasiyer, iş akdinin feshedildiğini, bir yıla yakın çalışması olduğunu, iş akdinin kıdem tazminatı ödememek için önelsiz olarak kötü niyetli feshedildiğini öne sürdü. Mahkemede savunma yapan davalı işveren avukatı ise davacının hamile olup olmadığı ve hamileliğinin kaçıncı haftasında olduğunun şirkete bildirilmediğini, davacının çok kez disiplinsiz davranışlar sergilediğini, müşterilere hakaret ettiğini, fiziksel saldırıda bulunduğunu, bu hususta müşteriden gelen e-posta bulunduğunu dile getirdi.
Davacı kasiyerin mesai arkadaşına, 'hayvan' şeklinde sataşması üzerine iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini öne sürdü. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı vekili temyiz etti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesai arkadaşına hakaret eden işçinin işten atılmasının önünü açan bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:
"Davacının mesai arkadaşına 'hayvan' diye bağırdığı, olayın polis merkezine intikal ettiği ortadadır. Karakolda tarafların uzlaşması ile son bulduğu davalı işverenin davacı işçiyi çalışma arkadaşına karşı kullandığı sataşma niteliğindeki ifade sebebiyle işten çıkarttığı, kullanılan sözde sataşmanın unsurlarının bulunduğu davalı işverenin fesihte haklı olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerde sabittir. Aynı zamanda davacı işçinin davalı işyerindeki çalışması mahkemenin de tespit ettiği üzere 1 yılın altındadır ve davacı işçinin kıdem tazminatı talebi bu nedenle de haklı değildir. Davacının kıdem tazminatı 1 yıllık süreyi doldurmadığı gerekçesiyle reddedilirken davalı işverenin fesihte haksız olduğu şeklindeki kabulle ihbar tazminatına hükmedilmesi yukarıdaki açıklanan nedenle hatalıdır. Davalı işveren fesihte haklı olduğundan ihbar tazminatı talebi de reddedilmelidir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oybirliği ile hükmedildi."
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