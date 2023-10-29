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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mesai arkadaşı tüfekle öldürdü

        İş yerinde çıkan tartışmada mesai arkadaşı tüfekle öldürdü

        Karaman'da bir iş yerinde mesai arkadaşı iki arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Çalışma arkadaşı tarafından silahla tüfekle vurulan Hasan Ali Çalış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:15
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        Mesai arkadaşı tüfekle öldürdü
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        Karaman'da, iş yerinde çalışma arkadaşları arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, saat 09.45 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda yaşandı. Depo çalışanları Hasan Ali Çalış (45) ile İ.Y. (42), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y., av tüfeği ile Hasan Ali Çalış'ı vurdu. Göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çalış, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Katil zanlısı İ.Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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