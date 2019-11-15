Anadolu Yakası’nın ulaşım, ticaret ve finans imkanları ile öne çıkan lokasyonlarından Kozyatağı’nda MESA tarafından hayata geçirilmekte olan MESA KOZ projesinin ofisleri satışa sunuldu. Ofislerin Mayıs 2021'de teslim edileceği belirtildi.



MESA MESKEN Genel Müdürü Zafer Ak, “Toplu ulaşıma erişim kolaylığı sunan konumu ve iş yaşamına değer katan ayrıcalıklarıyla ofislerimizin satışına başladık. Özellikle çalışanları Anadolu Yakasında yaşayan firmalar ofislerini buraya taşımak istiyorlar. Bu gelişimi öngören birçok yatırımcının da projemize olan ilgisinden çok memnunuz” dedi.

Şirket, ofis sahibi olmak isteyenlere 50 ay vade ve bu yıl sonuna kadar geçerli, yüzde 10 KDV indirimine ilave olarak peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulayacağını açıkladı