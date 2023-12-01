Meryem Uzerli, bir gün ABD'de diğer gün Orta Doğu'da olabiliyor. En son

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde boy gösterdi.

Festival için kırmızı bir kıyafet giymeyi tercih eden Meryem Uzerli, ayrıca etkinlikte dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Will Smith ile bir araya geldi.