Merve Özkaynak'ın hayat hikayesine ilişkin bilgiler merak konusu olmaya devam ediyor. 34 yaşındaki Youtuber ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MERVE ÖZKAYNAK KİMDİR?

Youtuber, Türkiye'nin en çok izlenen kadın video kanallarından bir tanesine sahiptir. Merve Özkaynak, 1987 yılında İstanbul'da ailesinin ortanca kızı olarak doğmuştur.

Merve Özkaynak, Channelde Mağaza Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde tanıştığı Cem Özkaynak ile evlidir. Melisa adında bir kız çocuğu vardır.

Evlendikten sonra iş hayatına ara vererek yarım kalan öğrenim hayatına geri dönen Merve Özkaynak, üniversitede iletişim bölümünde okumuştur.

Üniversitedeki eğitimi sırasında da reklam ajanslarında yine çalışmaya devam etmiş, mezun olunca da yine bir reklam ajansında müşteri temsilciliği yapmıştır. Sonra da uluslararası bir dergma müdürlüğü yapmıştır.

Son olarak da kişisel ilgi alanı olan moda, makyaj ve bakım konularıyla uzmanlık alanı olan dijital pazarlamayı birleştirmiştir. Çocukluğundan ve ilk iş deneyimlerimden kalan moda, makyaj ve bakım üzerine bir şeyler üretme fikri ile şu an onu tanıma sebebimiz olan Youtube’daki video bloglara başlamıştır.