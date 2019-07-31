Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; başarılı sanatçı Merve Özbey, 2017 yılında aşk yaşadığı nişanlısı Murat Binici ile ayrılmasının nedeni olarak görülen Burcu Binici ile buzları eritti. İkili, gerçekleşen bir gecede kucaklaşarak barıştı.

Merve Özbey, gittiği bir mekanda Burcu Binici'yi gördüğü anda sarıldı ve iki yıllık küslüğün bittiğini gösterdi. Özbey ve Binici, geçmişte yaşanan olaydan dolayı mahkemelik olmuştu.

Şarkıcı Merve Özbey, bir süredir Kenan Koçak ile aşk yaşıyor.