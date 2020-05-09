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Karantina günlerinde sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle buluşan şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde özel bir sağlık merkezinde kendisine ilaç takviyesi yaptırdı.

Özbey, o anları Instagram'dan yayınlayarak, "Bizim fazla konser vermemiz, gece ayakta olmamız sonucu buna beden dayanmıyor. Benim iksirlerimden en önemlisi soğan, sarımsak ve bu serum" ifadelerini kullandı.

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