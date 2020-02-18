"HER ŞEY EVLENENE KADARDI"

Vallahi keyifliydi. Bu bizim evli olarak ilk sevgililer günümüz. Evde çiçek bekliyorum, Kenan Bey'den bir hareket yok. 'Çiçek yok mu?' diye sorduğumda, 'Yok' dedi bana.

'Önceden neden vardı?' dedim, güldü. 'Her şey evlenene kadardı' dedi. Tabii ki şaka yapıyormuş. Sağ olsun kulisi çiçekler ile donatmış.