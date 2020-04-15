"KALABALIK BİR AİLE OLALIM İSTİYORUM"

"Çocuk geliyor mu?" sorusunu Özbey, şu yanıtı verdi:

Keşke. Ben çok istiyorum. Çocuk yapmanın çok bencil olduğunu düşünüyordum. Evlendikten sonra çok mutluyuz, çocukla taçlandırmak çok güzel olur.

Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Kendim tek çocuk büyüdüğüm için 3 tane, 4 tane çocuk isterim. Aile olmak çok güzel bir şey. Çok kalabalık bir aile olalım istiyorum.