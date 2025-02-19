Merve Boluğur'un aşk yalnızlığı

Merve Boluğur, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Boluğur, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ESTETİK YAPTIRMAYA İHTİYACIM YOK"

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Merve Boluğur, güzellik sırlarının sorulması üzerine; "Özel bir şey yapmıyorum, Allah vergisi. Sadece geceleri yüzümü özenle yıkıyorum. Estetik de yaptırmayı düşünmüyorum, ihtiyacım yok" dedi.

Öte yandan en son Erkan Şen ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan Merve Boluğur, özel hayatı hakkında şunları söyledi;

"ARTIK SEÇİCİYİM"

Merve Boluğur; "Şu an hayatımda kimse yok. Kalbimi aşka kapatmadım, sadece artık daha seçiciyim" ifadelerini kullandı.