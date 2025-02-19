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        Haberler Magazin Merve Boluğur'un aşk yalnızlığı

        Merve Boluğur'un aşk yalnızlığı

        İki yıl önce Erkan Şen ile aşk yaşayan ve kısa bir süre sonra da ayrılan Merve Boluğur, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Kalbimi aşka kapatmadım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:27
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        İki yıldır yalnız
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        Merve Boluğur, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Boluğur, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        "ESTETİK YAPTIRMAYA İHTİYACIM YOK"

        Merve Boluğur, güzellik sırlarının sorulması üzerine; "Özel bir şey yapmıyorum, Allah vergisi. Sadece geceleri yüzümü özenle yıkıyorum. Estetik de yaptırmayı düşünmüyorum, ihtiyacım yok" dedi.

        Öte yandan en son Erkan Şen ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan Merve Boluğur, özel hayatı hakkında şunları söyledi;

        "ARTIK SEÇİCİYİM"

        Merve Boluğur; "Şu an hayatımda kimse yok. Kalbimi aşka kapatmadım, sadece artık daha seçiciyim" ifadelerini kullandı.

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        #merve boluğur

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