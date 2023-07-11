Merve Boluğur paylaşımıyla gündem oldu! Ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı!

Yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak fakat sosyal medyada oldukça aktif bir hayat sürdüren Merve Boluğur, gerek magazin basınına yaptığı açıklamalarla gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

4 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Boluğur, son olarak yayınladığı deri elbiseli gönderileriyle adından söz ettirdi.

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Murat Dalkılıç ile evliliğini sonlandıran ve sonrasında Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur, bu evliliği de yalnızca 53 gün sürdürebilmişti. Boluğur, şimdilerde yalnızlığın tadını çıkarıyor.