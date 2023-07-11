Merve Boluğur paylaşımıyla gündem oldu! Ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı!
Geçtiğimiz kasım ayında 53 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak paylaştığı deri elbiseli gönderilerindeki haliyle görenleri şaşırttı. İşte Merve Boluğur'un son hali...
- 1
Yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak fakat sosyal medyada oldukça aktif bir hayat sürdüren Merve Boluğur, gerek magazin basınına yaptığı açıklamalarla gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
- 2
4 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Boluğur, son olarak yayınladığı deri elbiseli gönderileriyle adından söz ettirdi.
- 3
Boluğur'un "Güzel saçlı bebeğim" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden 3800'ün üzerinde beğeni geldi. Ünlü isim gönderisini yorumlara kapattı.
-
- 4
Murat Dalkılıç ile evliliğini sonlandıran ve sonrasında Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur, bu evliliği de yalnızca 53 gün sürdürebilmişti. Boluğur, şimdilerde yalnızlığın tadını çıkarıyor.
- 5
İşte Merve Boluğur'un son hali...
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15