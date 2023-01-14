Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, İstinyePark'ta görüntülendi. 2021 yılında köpeği Çiko'yu kaybeden Boluğur, 'Cambaz' ismini verdiği yeni köpeğiyle gün boyu alışveriş yaptı.



15 gün önce eski eşi Mert Aydın ile gazetecilere yakalanınca çılgına dönen ve tepki gösteren Merve Boluğur, bu kez karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek, poz verdi. Boluğur, akşam saatlerinde ise alışveriş merkezinden ayrıldı.