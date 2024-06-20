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        Haberler Gündem Güncel Mersin'deki Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu | Son dakika haberleri

        Mersin'deki Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

        Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Kestel Kanyonu'na giden 5 kişi, dönüş yolunda kayboldu. Konumları tespit edilen kişiler, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 03:40 Güncelleme: 20.06.2024 - 03:40
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        Mersin'de kanyonda kaybolan 5 kişi bulundu
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        Mersin'in Mut ilçesindeki Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

        Gezi amacıyla Kestel Kanyonu'na giden 5 kişilik grup, akşam saatlerinde dönüş sırasında yolunu kaybetti. Grup üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; arama başlatan ekipler, konumlarını tespit ettikleri S.K, B.U, E.Ö, Y.E. ve Ş.D'yi 3 saat süren çalışmayla buldu.

        Su verilen grup üyeleri, ekiplerce bulundukları yerden alınarak şehir merkezine götürüldü.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #Mersin
        #Mut
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