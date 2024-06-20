Mersin'deki Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu
Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Kestel Kanyonu'na giden 5 kişi, dönüş yolunda kayboldu. Konumları tespit edilen kişiler, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla bulundu
Mersin'in Mut ilçesindeki Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.
Gezi amacıyla Kestel Kanyonu'na giden 5 kişilik grup, akşam saatlerinde dönüş sırasında yolunu kaybetti. Grup üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; arama başlatan ekipler, konumlarını tespit ettikleri S.K, B.U, E.Ö, Y.E. ve Ş.D'yi 3 saat süren çalışmayla buldu.
Su verilen grup üyeleri, ekiplerce bulundukları yerden alınarak şehir merkezine götürüldü.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.