Mersin'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, bir otomobil, Okan Merzeci Bulvarı'ndaki Demokrasi Kavşağı'nın alt geçit kısmında karşı yöne geçerek iki hafif ticari araca çarptı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Fotoğraf: AA İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirledi.

ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI Fotoğraf: DHA Yaralanan ve otomobil içerisinde sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak civardaki hastanelere sevk edildi. Yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri de otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.