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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

        Mersin'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

        Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek iki hafif ticari araca çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 00:24 Güncelleme: 28.12.2023 - 00:25
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        Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, bir otomobil, Okan Merzeci Bulvarı'ndaki Demokrasi Kavşağı'nın alt geçit kısmında karşı yöne geçerek iki hafif ticari araca çarptı.

        2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirledi.

        ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Yaralanan ve otomobil içerisinde sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak civardaki hastanelere sevk edildi.

        Yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri de otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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