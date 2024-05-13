Mersin'de sahte zeytinyağı operasyonu: Tonlarca ele geçirildi
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 13.05.2024 - 09:07 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:51
Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasında Toroslar ilçesindeki bir adreste üretilen sahte zeytinyağının piyasaya sürüleceği öğrenildi.
2 GÖZALTI
Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
6 TON ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramada toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.
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