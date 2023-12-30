Mersin'de otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü
Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Çağrı Erdur idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay mevkisinde, aynı istikamette giden Muhammet Pulat idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Mehmet Çağrı Erdur ve yanında yolcu olarak bulunan Onur Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.