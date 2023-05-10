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Mersin'de mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi öldü

Mersin Erdemli'deki bir mermer fabrikasında, spiral taşlama makinesinin zincirinin kopması sonucu göğsünden ağır yaralanan 21 yaşındaki işçi Veli Keskin, hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 10.05.2023 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi öldü
AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Sorgun Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Veli Keskin (21) gece vardiyasında mermeri kestiği esnada spiral taşlama makinesinin zincirinin kopması sonucu göğsünden yaralandı.

AA'nın haberine göre, diğer işçilerin fark edip haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekibi, Keskin'i Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Keskin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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