Mersin'in Erdemli ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Sorgun Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Veli Keskin (21) gece vardiyasında mermeri kestiği esnada spiral taşlama makinesinin zincirinin kopması sonucu göğsünden yaralandı.

AA'nın haberine göre, diğer işçilerin fark edip haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekibi, Keskin'i Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Keskin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.