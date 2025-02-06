Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 06.02.2025 - 22:04 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:04
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, firari hükümlü N.İ'nin, Erdemli ilçesinde olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.İ'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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