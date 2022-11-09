Mersin'de 1800 metre rakımda bulundu... 35 milyon yıllık!

Bölgede araştırma yaparken bulduğu deniz canlısının o dönemi ait olduğunu aktaran Abdullah Sipahi, "Her ne kadar bölge daha genç kayaçlardan oluşsa da bunlar denizin geri çekildiği dönemde arkada kalan ufak göllerdeki kalıntılar. Bu bölge yaklaşık 1800 metre rakıma sahip. Bulmuş olduğumuz bu canlıların da ortalama yaşı yaklaşık 35 milyon yıllık canlılar bunlar.