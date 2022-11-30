Merriam-Webster 2022'nin kelimesini seçti

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Merriam-Webster sözlüğü, birinin kendinden şüphe etmesini sağlamaya çalışmak, zihni manipüle etmek anlamına gelen "Gaslighting" kelimesini 2022 yılının kelimesi seçti.

Merriam-Webster Genel Yayın Yönetmeni Peter Sokolowski Associated Press'e verdiği demeçte, "İngiliz dilinde ve özellikle son dört yılda o kadar hızlı yükselen bir kelime ki çoğumuzu şaşırttı" dedi.

Sokolowski "Yılın her günü sıkça aranan bir kelimeydi" ifadelerini kullandı.



Merriam-Webster'ın "Gaslighting" tanımında şu ifadelere yer veriliyor:

"Bir kişinin, genellikle uzun bir süre boyunca, "kurbanın kendi düşüncelerinin, gerçeklik algısının veya anılarının geçerliliğini sorgulamasına neden olan, tipik olarak kafa karışıklığına ve özgüven kaybına yol açan psikolojik manipülasyon"

Genel olarak 'Gaslighting', "Birini özellikle kendi çıkarı için büyük ölçüde yanıltma eylemi" anlamında kullanılıyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.