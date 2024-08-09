Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 25 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan Sinop'a gitmekte olan Muhammed Çaylak yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Çağatay Kaçan yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

25 KİŞİ YARALANDI

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Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü Muhammed Çaylak ve 24 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine Sakarya ve Düzce'den çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.