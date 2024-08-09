Düzce'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 25 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 25 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre; kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi.
TIR'IN DORSESİNE ÇARPTI
İstanbul'dan Sinop'a gitmekte olan Muhammed Çaylak yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Çağatay Kaçan yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı.
25 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü Muhammed Çaylak ve 24 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine Sakarya ve Düzce'den çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
BAZI YARALILARIN İLK MÜDAHALESİ YOL KENARINDA YAPILDI
Yaralı yolcuların bir kısmı yol kenarında oturarak ve yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.