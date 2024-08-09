Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı - 9 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı - 9 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 31° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 33° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 30° Adana Kısmen Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 30°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 33°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AFYON °C, 34°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 40°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 36°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 35°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA °C, 36°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 35°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM DÜZCE °C, 32°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 31°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C Parçalı bulutlu AMASYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 31°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KARS °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu REKLAM DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık