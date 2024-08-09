Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
Ürdün Prensesi Dana Firas ile eşi Prens Firas bin Ra'ad, Bodrum'da tatil yapıyor. Konakladıkları bir otelin iskelesinde görüntülenen çift, serinlemek için Ege'nin serin sularında yüzdü
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ürdün Prensesi Dana Firas ile dünyaca eşi Prens Firas bin Ra'ad, bu yaz tatil yapmak için Bodrum'u seçti.
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Prenses Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Ra'ad, konakladıkları otelin iskelesinde denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.
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Prens ve prenses, sıcak havadan bunalınca denize girdi.
Prens Firas bin Ra'ad, güneşten korunmak için kafasına şapka taktı.
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Eşiyle farklı yönlere yüzen Prenses Dana Firas keyifli halleriyle dikkat çekti.
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Bir süre denizde yüzen çift, daha sonra iskeleye çıkıp havlularına sarılıp kurulandı.
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Prenses Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Ra'ad'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.
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