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        Haberler Magazin Ürdün Kraliyet ailesi Prenses Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Ra'ad Bodrum'da - Magazin haberleri

        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da

        Ürdün Prensesi Dana Firas ile eşi Prens Firas bin Ra'ad, Bodrum'da tatil yapıyor. Konakladıkları bir otelin iskelesinde görüntülenen çift, serinlemek için Ege'nin serin sularında yüzdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 07:43 Güncelleme: 09.08.2024 - 08:20
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ürdün Prensesi Dana Firas ile dünyaca eşi Prens Firas bin Ra'ad, bu yaz tatil yapmak için Bodrum'u seçti.

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          Prenses Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Ra'ad, konakladıkları otelin iskelesinde denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.

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          Prens ve prenses, sıcak havadan bunalınca denize girdi.
          Prens Firas bin Ra'ad, güneşten korunmak için kafasına şapka taktı.

        • 4

          Eşiyle farklı yönlere yüzen Prenses Dana Firas keyifli halleriyle dikkat çekti.

        • 5

          Bir süre denizde yüzen çift, daha sonra iskeleye çıkıp havlularına sarılıp kurulandı.

        • 6

          Prenses Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Ra'ad'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.

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