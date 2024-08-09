İngiltere'de aşırı sağı sokağa döken yalan haberi başlattığı iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı, 13 kişiye hapis cezası verildi
İngiltere'de yaklaşık iki haftadır süren aşırı sağcıları sokağa döken şiddet eylemlerinin başlamasına sebep olan yalan haberi yaydığı iddia edilen 55 yaşındaki kadın gözaltına alındı. İngiliz kadın paylaşımı kabul etti, "Böyle bir şeyle suçlanmaktan utanıyorum. Bunu uydurmadım." dedi. Diğer yandan aşırı sağcıların sokak olaylarında gözaltına alınan 483 kişiden 13'üne hapis cezası verildi
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İngiltere'de 55 yaşında bir kadın, sosyal medyada paylaştığı yalan bilgilerle aşırı sağcı sokak olaylarının fitilini ateşlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
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"IRKÇI NEFRETİ KÖRÜKLEMEK ŞÜPHESİYLE..."
Cheshire Polis Teşkilatı, Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının faili hakkında sosyal medyada dezenformasyon yaptığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.
Chester kentinde yaşayan kadının bugün gözaltına alındığı kaydedilen polis açıklamasında, "55 yaşında bir kadın bugün (8 Ağustos) ırkçı nefreti körüklemek ve dezenformasyon amacıyla yazılı materyal yayınlamak şüphesiyle gözaltına alındı." ifadesi yer aldı.
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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cheshire Polis Baş Müfettişi Alison Ross, ülkede 29 Temmuz'dan bu yana yaşanan aşırı sağcı sokak olaylarının internet ortamındaki kötü niyetli ve yanlış bilgilerden beslendiğini belirtti.
Ross, "Bu durum, sosyal medyada doğruluğunu kontrol etmeden bilgi paylaşmanın tehlikeli olduğuna dair çarpıcı bir örnektir. Yaşananlar, internet ortamında ya da değil, eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu gösteren bir uyarı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.
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PAYLAŞIMI KABUL ETTİ
İngiliz medyası ise gözaltındaki kadının Bernadette Spofforth isimli bir iş insanı olduğunu duyurdu. Daily Mail'e konuşan Spofforth, "Böyle bir şeyle suçlanmaktan utanıyorum. Bunu uydurmadım. Southport'taki birisinden böyle bir bilgi aldım." değerlendirmesini yaptı.
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Saldırganın kimliğine ilişkin yalan bilgi paylaştığını kabul eden ancak paylaşımının aşırı sağ olayların fitilini ateşlediğini kabul etmeyen Spofforth, "Benim paylaşımımın ülkedeki şiddet olaylarıyla alakası yok. Ama benim paylaşımımı bir Rus haber sitesinin kaynak olarak kullanmış olabileceğini kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Daily Mail, yaptığı araştırma sonucunda saldırganın kimliğine ilişkin yalan ifadelerin ilk kez Spofforth'un paylaşımında geçtiği bilgisini de paylaştı.
Kapattığı X hesabında binlerce takipçisi olduğu kaydedilen Spofforth, The Times'e yaptığı açıklamada ise "Bu paylaşımı yaptım. Bir anlık içgüdüyle yapılmış saçma bir şeydi ve beni mahvetti." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
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13 KİŞİYE HAPİS CEZASI
Aşırı sağcı sokak olaylarında 483 kişi gözaltına alınırken bunlardan 149'u hakim karşısına çıktı, 13 kişi 11 ay ile 3 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
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OLAYLAR NASIL BAŞLADI?
İngiltere'nin Southport kentinde 17 yaşındaki saldırgan, 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı bir saldırı gerçekleştirdi.
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SALDIRGANIN GÖÇMEN OLDUĞU İDDİASIYLA EYLEMLER BAŞLAMIŞTI
Polis, saldırganın yaşının 17 olmasından dolayı kimliğini açıklamamış, ancak sosyal medyada Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiası üzerine ülkede aşırı sağcılar camilere ve yabancılara yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.
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Southport'ta 3 çocuğu öldüren, 8'i çocuk 10 kişiyi yaralayan saldırganın Axel Radukubana olduğu olaydan 3 gün sonra açıklanmıştı. Galler'in başkenti Cardiff doğumlu Radukubana'nın Hristiyan olduğu da ortaya çıkmıştı.
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Saldırganın göçmen olduğu iddiasının ardından başlayan aşırı sağcıların eylemleri ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.