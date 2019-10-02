Mermer sektörü İtalya’ya çıkarma yaptı

Doğaltaş sektörünün en önemli ve prestijli fuarı olan Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı, 25-28 Eylül tarihleri arasında Verona'da gerçekleştirildi. Temmer'in 1998 yılında kurulduğunu ve o tarihten bu yana her sene fuara katıldıklarını söyleyen Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Marmomac hem tasarım odaklı olmasından hem de dünyadaki trendleri belirleyici olması açısından dünyadaki en önemli ve prestijli fuar. Firmalar yeni ürünlerinin lansmanını yapmalarının yanı sıra sektördeki konumlarını ve marka güçlerini tüm dünyaya gösteriyorlar. Biz de kendi ocaklarımızın taşlarıyla dışarıdan tedarik ettiğimiz taşları fuarda sergiledik ve büyük ilgi gördük. Türkiye'den toplam 133 firma katıldı." dedi.

Doğaltaşta tasarımın merkezinin İtalya olduğunu ve mermer makinalı teknolojide de İtalyanların çok önde olduğunu belirten Çetinkaya, Türkiye'nin de fiyata dayalı rekabetten tasarım odaklı bir yapıya dönmesi gerektiğini söyledi. Dünyanın mermer rezervinin yüzde 35’inin Türkiye'de olduğunu ve yıllık 2 milyar dolar ihracat yapıldığını ifade eden Çetinkaya, Türkiye'nin bu potansiyelini yeni teknolojiler ve tasarım tarafında da göstermesi gereğine dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN 40 ÜLKEYE İHRACAT

Temmer'in faaliyetlerine 1998 yılında Afyon’da kurdukları bir fabrika ile başladığını anlatan Çetinkaya, Bilecik’te de bej mermer ocağı yatırımını yaparak doğal taş sektörüne girdiklerini kaydetti. Çetinkaya, o günden bu yana Afyon, Eskişehir, Bilecik ve Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin önemli mermer rezerv alanlarından çıkardıkları mermeri 2 milyon metrekare kapasiteli entegre tesislerinde işlediklerini belirtti. Çetinkaya, "Blok, levha ve ebatlı olarak satışa sunduğumuz ürünlerimizin yüzde 80’ini, Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu, Ortadoğu, Orta Asya gibi dünyanın farklı bölgelerindeki yaklaşık 40 ülkeye ihraç ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vererek, bugün ürettiğimiz blok, levha ve ebatlı mermerin çeşidinin ve işlemesinin artmasını sağlamak ve yeni rezervleri keşfetmek için yoğun bir emek harcıyoruz." dedi.

Kuruldukları dönemde kendi ocaklarından çıkardıkları 2-3 çeşit taşı işlediklerini fakat sonrasında dünyada trendlerin değiştiğini anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti: "Sonrasında işler birkaç üründen, şimdi yaptığımız gibi çok farklı ürün gamına sahip proje odaklı ve projelere cevap verebilecek sistemlere döndü. Bugün portföyümüzde 150 farklı taş var. Kendi ocağımızdan çıkan taşların dışında Türkiye'den çeşitli ocaklardan ve dünyadan da taşlar getiriyoruz. Şu anda İspanya, İtalya, Yunanistan ve Çin’den blok getiriyoruz. Kendi fabrikamızda işliyoruz ve re-export yapıyoruz. Bu da bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Zaten şu anda İtalya’daki İtalyan üreticiler de aynısını yapıyor. Tek bir noktadan ve tek bir marketten, dünyadaki birçok ürüne yüksek kalitede sahip olabilme avantajını veriyorlar."

Türkiye'deki toplam doğal taş ihracatının yüzde 52'sinin Çin ve Amerika'ya yapıldığını kaydeden Çetinkaya, Temmer olarak kendilerinin de en önemli iki pazarının bu ülkeler olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Fakat orada sadece çok taş çeşitliliği olması yetmiyor. Taşların yüksek kalitede işlenmesi ve aynı zamanda da bunlar için projeleri okuyabilecek mimari kadronun oluşması gerekiyor. Mimari projeleri okuduktan sonra onlara göre ürünleri kesebilmek için bir makine alt yapısını fabrikamızda oluşturduk. Dolayısıyla artık sadece toptancılara mal satan bir firma değil, butik üretim de yapabilen ve sizin evinizdeki bir banyodan tutun da 5 yıldızlı bir otelin tüm işlerini yapabilecek esnekliğe sahip bir fabrika haline geldik. Tüm İtalyan rakiplerle rekabet edebilecek yapıya kavuştuk." dedi.



ÇİN'DEKİ KAYBI ABD İLE TELAFİ EDECEK

Suudi Arabistan, Vietnam, Fransa, Hindistan ve Irak gibi pazarların da kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Çetinkaya, son dönemde ABD pazarına ayrı bir ilgi gösterdiklerini vurguladı. Çin'deki inşaat piyasasının yavaşlamasından dolayı ihracatın da yavaşladığını belirten Çetinkaya, "Dolayısıyla bizler de Çin'deki yaşanan ciro kaybından dolayı bir kayıp yaşadık. Bunu telafi edebilmek için Nisan ayında Amerika'ya bir showroom açtık. Orada çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Mesela, Atlanta’da meşhur olan bir vücut boyama sanatçısı ile işbirliği yaptık, 2 modelin vücudunu mermer desenine boyadık. Bu etkinlik büyük ilgi gördü. Doğaltaşta tasarım dediğimiz şey proje içerisindeki tasarım ve artık yaşam biçimi satmanız gerekiyor, taş öyle bir şey. Planımız global olup lokal hareket etmek şeklinde." diye konuştu.