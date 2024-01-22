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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

        Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:50 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:54
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        Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

        Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira oldu.

        Borç stokunun 2 trilyon 408,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 313,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

        HAZİNE ALACAKLARI 27,2 MİLYAR LİRA OLARAK GERÇEKLEŞTİ

        Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 27,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre, Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

        Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,8 milyar lira tahsil edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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