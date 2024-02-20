Merkezi yönetim borç stoku açıklandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 6 trilyon 965,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 551,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 413,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

HAZİNE ALACAKLARI 27,9 MİLYAR LİRA

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27,9 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 300 milyon lira tahsil edildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.