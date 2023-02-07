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Haberler Gündem Merkezi Pay Ölçer Nedir? Nasıl Çalışır? Merkezi Sistem Isı Pay Ölçer Nasıl Hesaplanır?

Merkezi pay ölçer nedir ve nasıl çalışır?

Merkezi pay ölçer, her yıl kış aylarının gelmesi ile birlikte en çok aranan terimlerden biridir. Pek çok kişi tarafından ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nasıl hesaplandığı merak konusu olan merkezi pay ölçer, ısıya dayalı bir sistem olarak tanımlanır.

Giriş: 07.02.2023 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
Merkezi Pay Ölçer Nedir? Nasıl Çalışır? Merkezi Sistem Isı Pay Ölçer Nasıl Hesaplanır?
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Diğer yandan pay ölçer, merkezi ısı pay ölçer ve ısı sayacı olarak da bilinmektedir. Merkezi pay ölçer nedir? Merkezi sistem ısı pay ölçer nasıl hesaplanır ve nasıl çalışır? Tüm detaylar için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz. Diğer yandan pay ölçer, merkezi ısı pay ölçer ve ısı sayacı olarak da bilinmektedir. Merkezi pay ölçer nedir? Merkezi sistem ısı pay ölçer nasıl hesaplanır ve nasıl çalışır? Tüm detaylar için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Merkezi Pay Ölçer Nedir?

Günümüzde merkezi sistemli binalar bulunmaktadır. Bina, apartman ya da sitelerde kullanılan bu sistem, radyatör üzerine takılarak tüketilen ısı enerjisini hesaplamak için kullanılır. Bu sistemde; ısı kaynağı doğalgaz kazanı, fuel-oil kazanı, duvar tipi merkezi kazan ve kömür kazanı olabilir. Kısacası bir bina ya da apartman; merkezi doğal kazanlı, kalorifer kazanlı ya da merkezi kaskadlı apartman olarak tanımlanır. Binanın sahip olduğu bu özellikler, mevcut evlerin tercih edilmesini doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Merkezi Sistem Isı Pay Ölçer Nasıl Hesaplanır?

Merkezi ısıtma sistemi olan merkezi sistem ışı pay ölçer nasıl hesaplanır? Bu konuda bilgi edinmek isteyen kullanıcılar son zamanlarda internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merkezi pay ölçer, merkezi ısıtma sisteminde radyatörlerin tüketim bedelini ölçer. Bu sayede harcanan ısı giderlerinin faturalandırılmasını sağlar. Binada ya da sitede yer alan daireler için ayrı ayrı hesaplanır. Günümüzde yeni tip merkezi sistem binalar bulunmaktadır. Bu binalar mobil sistemli olduğu için kalorimetre kullanılır. Her daire sahibinin aylık ısı gideri kolayca hesaplanır.

Merkezi Pay Ölçer Nasıl Çalışır?

Bu çalışma prensibinde binadaki her daire için ayrı ayrı ödenecek yakıt bedeli çıkarılmalıdır. Dairenin tükettiği yakıt bedeli ise her radyatöre ayrı bir merkezi pay ölçer takılarak hesaplanır.

Merkezi Pay Ölçer Nasıl Kullanılır?

Merkezi pay ölçer ile ilgili en çok aranan konulardan biri merkezi pay ölçerin nasıl kullanıldığıdır. Eski dönemlerde merkezi ısınma sisteminin bulunduğu binaların yakıt bedelleri metrekare üzerinden hesaplanırdı. Ancak bu sistem geliştirildi ve günümüzde her radyatöre bir ısı pay ölçer takıldı. Akabinde daire başına aylık ısı tüketim giderleri hesaplanabilir duruma geldi. Bu sistemin çalışması için binada yer alan tüm kalorifer peteklerine uzaktan okumalı ısı ölçüm ekipmanları dahil edildi. Her dairede yer alan tüm kalorifer peteklerinin ısısı ayarlanabilsin diye peteklere radyatör vanaları yerleştirildi. Bu sayede daire sahipleri her odanın ısısını ayarlayabilir ve kontrol edebilir duruma geldi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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