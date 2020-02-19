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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci toplantısını bugün saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Toplantıdan çıkacak karar konusunda piyasa bölünmüş durumda. Son günlere kadar piyasada ağırlıklı olarak 25 baz puan ila 75 baz puan arasında indirim bekleniyordu ancak Merkez'in Çin'deki salgının ekonomik etkilerini değerlendirmek ve iç talebin yaratabileceği enflasyon baskısını bertaraf etmek için bu kez pas geçmesini bekleyen analistlerin sayısı arttı.

Ocak ayındaki PPK toplantısında parasal duruşla ilgili olarak, önceki raporda “parasal sıkılığın düzeyi” yerine “parasal duruş” ifadesi kullanılmıştı. Bu da faiz indirim alanının azaldığı yorumlarına neden olmuştu. Son haftalarda döviz kuru üzerindeki baskının artması ve enflasyon beklentilerindeki gerilemenin Şubat’ta durması ölçülü indirim bekleyenlerin sayısını artırmıştı.

5 TOPLANTIDA 1.275 BAZ PUAN İNDİRDİ

Geçen yıl son 4 toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 1.200 baz puan indirilerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşürülmüştü. Bu yılın ilk toplantısında da indirime devam edilerek politika faizi, 75 baz puanlık düşüşle yüzde 11.25'e çekildi. TCMB böylece son 5 toplantıda art arda toplam 1.275 baz puan indirim yaptı.