Merkez'in kararı dünyada nasıl yankılandı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde bir şekilde 150 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 10.5'e çekmesi dünya basınında önemli bir yer buldu.
CNBC Merkez'in kararını okuyucularına "Türkiye enflasyon yüzde 83 olmasına rağmen faiz oranını 150 baz puan indirdi" başlığıyla duyurdu. Piyasa beklentisinin 100 baz puanlık bir indirim olduğu hatırlatılan haberde "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetilen para politikası enflasyonu indirmeyi değil büyüme ve ihracatta rekabetçiliği temel alıyor. Erdoğan, faiz artırımının enflasyonu yükselttiği yönünde geleneksel olmayan görüşlerini ifade ediyor. Bunun yanında faiz artırımlarının 'her kötülüğün anası' olduğunu belirtiyor" ifadeleri yer aldı.
'DÜNYANIN EN YÜKSEK ENFLASYONLARINDAN BİRİSİNE SAHİP'
The Wall Street Journal da "Türkiye üst üste 3. ayda faiz indirdi" başlıklı haberinde "Türkiye dünyanın en yüksek enflasyonlarından birine sahip olmasına rağmen faiz indirimine gitti" ifadelerini kullandı ve dünya genelinde merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele için faiz artırdığını belirtti.
'NEREDEYSE BİTTİĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ'
Bloomberg ise "Türkiye beklenenden yüksek bir faiz indirimine gitti, genişlemenin neredeyse bittiğinin sinyalini verdi" başlığıyla yayımlanan haberinde PPK karar metnindeki 'Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır' ifadelerine dikkat çekti.
'GELENEKSEL DÜŞÜNCEDE FAİZ ARTIRIMLARI ENFLASYONUN PANZEHİRİDİR'
AP haber ajansı konuyla ilgili haberinde "Türkiye Erdoğan'ın yüksek borçlanma oranlarının yüksek enflasyona sebep olduğu yönündeki geleneksel olmayan inancını taklip ediyor. Geleneksel ekonomik düşünceye göre ise faiz artırımları enflasyonun panzehridir. Türkiye eylül ayında enflasyonun yüzde 83.45'e yükseldiğini gördü. Bu durum vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdı. Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonu düşürmek için hızlı bir şekilde faiz artırarak Türkiye'nin tersi bir yol izledi. Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 9.9 ile rekor düzeye ulaşırken Avrupa Merkez Bankası büyük faiz artırımlarına gitti ve gelecek hafta bir faiz artırımına daha gitmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.
'PİYASALARI ŞOKE ETMİŞTİ'
Reuters haberinde ise TCMB'nin ağustos ve eylül aylarındaki indirimleriyle piyasaları şoke ettiğini belirterek "Erdoğan'ın görevde olduğu sürece faiz indirimlerinin devam edeceğini söylemesi nedeniyle genişleme beklentisi üzerinde herkes hemfikir olmuştu" denildi.
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