Merkez'in altın rezervleri 2 yılın zirvesinde

Dünya Altın Konseyi temmuz ayı Merkez Bankaları altın rezervleri verilerini açıkladı. Buna göre küresel olarak merkez bankaları temmuzda 37 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Bu rakam hazirandaki 64 tonluk net alımın bir hayli altında kaldı.

Temmuz ayında en fazla net alım gerçekleştiren merkez bankası 15 tonla Katar Merkez Bankası oldu. Katar'ı 13 tonla Hindistan, 11 tonla Türkiye ve 9 tonluk net alımla Özbekistan takip etti. Söz konusu ayda en büyük net satış ise 11 tonla Kazakistan'dan geldi.

Son verilerle beraber yılın ilk 7 ayında merkez bankalarının dünya genelindeki net altın alımları 307 tonu buldu.

YIL GENELİNDE AÇIK ARA LİDER

TCMB temmuz ayında Katar ve Hindistan'ın gerisinde kalsa da 2022'de en fazla altın alımı yapan merkez bankası konumunu korudu.

Merkez Bankası 2022 net alım (ton) Türkiye 86 Mısır 44,3 Irak 34 Hindistan 30,9 Özbekistan 19 Katar 15,6 İrlanda 3,3 Ekvador 2,5 Çekya 1,1 Kırgızistan 1,1

DÜNYADA 13. SIRADA

Yıl genelinde istikrarlı bir şekilde alımlarını sürdüren TCMB'nin toplam altın rezervi 469.3 tona ulaştı. Dünya Altın Konseyi TCMB'nin altın rezervlerinin 2 yılın zirvesine ulaştığını bildirdi. Türkiye temmuz itibarıyla IMF dahil dünyadaki en büyük 13. resmi altın rezervine sahip ülke oldu. Altının toplam rezervlerdeki payı yüzde 31.7'yi buldu.

Merkez Bankası Ton Toplam rezervlerdeki payı (%) 1 ABD 8,133.5 66.9 2 Almanya 3,355.1 66.1 3 IMF 2,814.0 - 4 İtalya 2,451.8 63.1 5 Fransa 2,436.6 58.2 6 Rusya 2,298.5 20.6 7 Çin 1,948.3 3.4 8 İsviçre 1,040.0 6.1 9 Japonya 846.0 3.6 10 Hindistan 781.3 7.6 11 Hollanda 612.5 56.5 12 ECB 504.8 32.5 13 Türkiye 469.3 31.7 14 Tayvan 423.6 4.2 15 Portekiz 382.6 73.3 16 Kazakistan 372.8 64.2 17 Özbekistan 372.6 60.8 18 S. Arabistan 323.1 3.8 19 İngiltere 310.3 10.2 20 Lübnan 286.8 50.3

ABD Merkez Bankası (Fed) 8.133 tonla dünyanın en büyük resmi altın rezervine sahip olurken bu ülkeyi 3.355 tonla Almanya takip etti. Dünya Altın Konseyi, Rusya'nın resmi rezervlerine ilişkin Ocak 2022'den bu yana sağlıklı veri alınamadığını, bu sebeple de rakamın en güncel miktarı yansıtmadığını belirtti.