13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
14 OCAK PAZARTESİ
HAFTA SANAYİ ÜRETİM RAKAMLARIYLA BAŞLIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da kasım ayı sanayi üretimi rakamlarını açıklayacak. Arındırılmamış sanayi üretimi endeksinde yıllık yüzde 3 civarında düşüş öngörülüyor. Ekonomin büyümenin önce göstergelerinden sanayi üretimi, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azaldı.
15 OCAK SALI
İŞSİZLİK ORANI AÇIKLANACAK
TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı ekim ayı işsizlik oranının yüzde 11 seviyesinin üzerinde kalması bekleniyor.Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 11.4 olmuştu.
HAZİNE'DEN İKİ İHALE
Hazine bu hafta 12 ay vadeli kuponsuz tahvil, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek.
TÜİK saat 10:00'da Kasım perakende endekslerini duyuracak. Ekim ayında arındırılmamış perakende endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 düşmüştü. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış veri ise eylüle göre yüzde 2.6 gerilemişti.
Saat 11:00'de Aralık merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak. Ocak-Kasım döneminde bütçe dengesi 54.5 milyar TL açık verdi. 2018 yılı bütçe açığı tahmini ise 65.9 milyar TL.
İNGİLTERE PARLAMENTOSU'NDA KRİTİK OYLAMA
11 Aralık'ta yapılması beklenen oylamanın ertelenmesi sonucu 15 Ocak günü İngiltere Parlamentosunda Brexit anlaşmasının oylaması bekleniyor.
16 OCAK ÇARŞAMBA
YILIN İLK FAİZ KARARI
Merkez Bankası'nın 2019 yılındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 16 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. karar saat 14:00'te duyurulacak. Beklentiler politika faizini pas geçmesi yönünde.
ARALIK AYI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANACAK
MERKEZ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANACAK
Saat 10.30'da TCMB'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın Hazine'ye 37 milyar devredeceğini belirtti. Albayrak tutarın nisan yerine ocak ayında devredilmesinin nedeninin piyasaya daha erken likidite sağlamak olduğunu kaydetti.
ABD'de saat 16.30'da aralık ayı sanayi üretimi verileri duyurulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!