Merkez döviz komisyon alımını arttırdı

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Merkez Bankası, 'Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları'nda uygulanan yüzde 1,5 seviyesindeki komisyon oranını yüzde 5'e yükseltti. Öte yandan, dönüşüm oranı yüzde 10'a ulaşamayan bankalardan iki katı komisyon alınması uygulaması kaldırıldı.

TCMB tarafından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Bankamız Tarife Cetveli'nin "Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları" başlıklı 30 uncu maddesinde düzenlenen yüzde 1,5 seviyesindeki komisyon oranının yüzde 5 seviyesine yükseltilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik 22/7/2022 tarihinde tesisi başlayacak olan 8/7/2022 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

İKİ KATI ORANINDA KOMİSYON ALINMASI UYGULAMASI KALKTI

Ayrıca, söz konusu komisyon uygulamasında ilgide kayıtlı yazılarımızda belirtilen dönüşüm oranlarına göre sağlanan muafiyet koşullarında değişikliğe gidilmiştir. Sektörün ağırlıklı ortalama tüzel kişi dönüşüm oranının 2/9/2022 tarihi için belirlenen hedef değer olan yüzde 20 seviyesini belirgin olarak geçmesi nedeniyle söz konusu hedef değer tarihinin 2/9/2022 yerine 8/7/2022 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Diğer taraftan, ilgi (d)'de kayıtlı yazımızın (vi) nolu maddesinde belirtilen 2/9/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan iki katı oranında komisyon alınması uygulaması kaldırılmıştır.”

İHBARLI DÖVİZ MEVDUAT HESABI NEDİR?

İhbarlı döviz mevduat hesabı, para çekmeden önce bankaya bildirimde bulunma zorunluluğu olan hesap türüdür. Daha açık anlatalım, bankada hesabı bulunan müşteri bankadaki parasını çekmek için önceden bankaya haber vermesi gerekiyor. Banka da paranın çekileceği günde parayı hazır ediyor. Genellikle ihbarın üzerinden 7 gün içerisinde para ödenmektedir.

İhbarlı döviz mevduat hesabı faizli bir hesap olarak açılabileceği gibi vadesiz mevduat hesabı şeklinde de açılabilir. İhbarlı döviz mevduat hesabı yüksek tutarlı nakit çekimleri olan müşterilerin tercih ettiği bir hesap türüdür.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir