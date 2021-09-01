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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlerle, katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli sorularını cevapladığı yatırımcı toplantılarının yenisini videokonferans yöntemiyle gerçekleştirecek. Bloomberg HT'nin haberine göre toplantılar 14:00 ve 16:00'da yapılacak

TCMB son yatırımcı toplantısını 2 Temmuz’da gerçekleştirmişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu o toplantıda, “Sıkı duruşun kararlılıkla sürdürülmesinin” enflasyona karşı önemli bir tampon işlevi göreceği mesajını yinelemiş, TCMB’nin Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı beklentisini koruduğunu iletmişti.

Kavcıoğlu makro ihtiyati tedbirlerin bireysel kredilerde öngörülen ılımlı gelişime katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtmişti.

Ağustos ayı enflasyon verileri cuma günü açıklanacak. TCMB’nin bir sonraki faiz kararı 23 Eylül’de duyurulacak.