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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası rezervleri 150,4 milyar dolar oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası rezervleri 150,4 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar düşüşle 150 milyar 413 milyon dolara indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:06
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        Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 23 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolar düşüşle 90 milyar 715 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Ağustos'ta 94 milyar 146 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 929 milyon dolar artışla 58 milyar 769 milyon dolardan, 59 milyar 698 milyon dolara çıktı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar azalarak 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara düştü.

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