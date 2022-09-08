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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 472 milyon dolar artışla 72 milyar 295 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Ağustos'ta 70 milyar 823 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 192 milyon dolar azalarak 40 milyar 824 milyon dolardan 39 milyar 632 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 280 milyon dolar artışla 111 milyar 647 milyon dolardan 111 milyar 927 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 27.05.2022 41.611 61.285 102.897 24.06.2022 41.594 60.342 101.936 29.07.2022 40.163 61.101 101.263 05.08.2022 40.868 67.769 108.637 12.08.2022 41.177 72.560 113.738 19.08.2022 40.762 71.488 112.250 26.08.2022 40.824 70.823 111.647 02.09.2022 39.632 72.295 111.927