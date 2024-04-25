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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez Bankası Nisan faiz kararı saat kaçta açıklanacak, toplantı ne zaman bugün mü? TCMB Nisan faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı bugün açıklanıyor! TCMB Nisan faiz kararı için ne bekleniyor?

        Küresel piyasalarda Fed, yurt içinde ise Merkez Bankası'nın Nisan faiz kararı bekleniyor. Bugün gerçekleşecek toplantı sonrasında geçen ay da olduğu gibi faiz artırımının olup olmayacağı merak ediliyor. Analistler, tabloyu değerlendirdi ve faiz tahminlerini paylaştı. İşte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı toplantı saati ve Nisan için tahmini senaryolar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:00
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        • 1

          Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunun etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Peki, Merkez Bankası Nisan faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Yayımlanan toplantı tarihleri takvimine göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

        • 3

          MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti.

          PPK tarafından yayımlanan karar metninde Kurul'un ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdiği ifade edildi.

          Daha önce gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları ile politika faizi arasında 150 baz puanlık marj uygulanıyordu. Böylece bugünkü kararla 'koridor' genişletilmiş oldu.

        • 4

          MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

          Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

          TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da yaptığı açıklamadaki "En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini anımsatan Drimal, yılın ikinci çeyreğinde liranın cazibesinin artabileceğini kaydetti.

          Turizm sezonunun hız kazanmasının ardından cari işlemler hesabındaki mevsimsel iyileşme ve TCMB'nin parasal sıkılaştırmasının etkisiyle de liranın desteklenebileceğini vurgulayan Drimal, "Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

          AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

          Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

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