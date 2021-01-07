AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 35 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira, 14 Ocak vadeli repo ihalesi ile 39 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

İhalelere toplam 141 milyar 580 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.