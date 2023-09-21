Merkez'den bugün ne bekleniyor?
Merkez Bankası Para Politikası kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. İşte anketler ve bankaların açıklanacak faiz kararına ilişkin beklentileri...
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Dün akşam Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından bugün gözler Merkez Bankası'na (TCMB) çevrilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.
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Geçen ayki toplantıda PPK beklentilerin üzerinde bir şekilde 750 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 25’e yükseltmişti.
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Haziran toplantısında 650, temmuz toplantısında ise 250 baz puanlık faiz artırım kararları gelmişti. Bugün de Merkez'in faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.
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Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin Eylül ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin 500 baz puan artarak yüzde 30 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Eylül ayı faiz anketinde; maksimum beklenti yüzde 30, minimum beklenti ise yüzde 27.5 oldu.
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AA Finans’ın, 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27.50 ile yüzde 31 arasında yer aldı.
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Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27.5 ile yüzde 31 bandında yer aldı. Anketteki ortalama beklenti ise, faizin 500 baz puanlık artışla yüzde 30’a yükseltilmesi yönünde oldu.
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TCMB’nin piyasa anketinde katılımcıların politika faizi sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19.19 iken eylül anketinde yüzde 30 oldu.
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Foreks Haber anketine katılan 24 ekonomistin de tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 31,00 olurken, en düşük tahmin yüzde 27,50 olarak gerçekleşti. Anketteki medyan beklenti ise bu hafta faizin 500 baz puan artırılacağı yönünde oldu.
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ABD'li finans devi JPMorgan da, TCMB’nin eylül ve ekimdeki para politikası kurulu toplantılarında TCMB’den 500'er baz puan faiz artırımı beklediğini açıkladı. Bankanın yayımladığı araştırma notunda “Şu anda faiz artırımlarının önden yüklemeli olacağını tahmin ediyoruz: Öngörülen mali gevşeme ve yukarı yönlü enflasyon sürprizleri hesaba katıldığında, önceki 250'şer baz puanlık artış tahmini yerine, eylüldeki PPK toplantısında 500 baz puan ve ekimdeki PPK toplantısında 500 baz puanlık artırım bekliyoruz” denildi.
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Morgan Stanley de Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanmasının ardından yayımladığı değerlendirme notunda 2023 sonu için yüzde 30 olan politika faizi beklentisini yüzde 35’e yükseltti. Eylül toplantısı için beklentisini 500 baz puanlık artırım yönünde revize etti.
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İngiliz Standard Chartered da benzer bir şekilde TCMB’nin eylül yoplantısında politika faizini 500 baz puan artırmasını beklediklerini bildirdi. Banka, yıl sonu politika faizi beklentisini de yüzde 35 olarak açıkladı.
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Societe Generale analistleri TCMB'nin eylül toplantısında politika faizini yüzde 31’e yükselteceğini, bunu yılın son çeyreğinde 600 baz puanlık, 2024 ilk çeyreğinde ise 200 baz puanlık artışların takip edeceği tahmininde bulundu.
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