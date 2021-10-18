HABERTURK.COM / Ajanslar

PPK perşembe günü saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Geçen ayki toplantıda PPK politika faizini sürpriz bir biçimde yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti.

Bu indirim öncesi 8.65 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün 9.29'u aşarak yeni zirvesini gördü.

Doların rekor seviyelere çıkmasının Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi gelmesinin önünde bir engel olmadığını belirten Commerzbank analisti Ulrich Leuchtmann, perşembe günü PPK'nın 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngördü.

Özellikle geçen hafta 3 Merkez Bankas Başkan Yardımcısı ve 1 PPK üyesinin görevden alınmasının ardından ekim toplantısından faiz indirimi bekleyenlerin sayısı arttı.

Bank of America, görevden almalar sonrasında yıl sonuna kadar 150 baz puan faiz indirimi yapılacağına yönelik beklentisini 200 baz puana çıkardı. Bankanın analistleri bu haftaki toplantıdan 50 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini belirtti.

Morgan Stanley de 50 baz puanlık bir indirim beklediğini ancak 100 baz puanlık bir indirimin de şaşırtıcı olmayacağını bildirdi.