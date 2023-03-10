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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihtiyaç kredilerine dönük yeni bir düzenleme açıkladı.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıda ihtiyaç kredilerinde, ticari krediler için uygulanan şekle benzer bir faiz sınırı konuldu. Bunun üzerine çıkılması halinde ise menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirildi.

TCMB’den gönderilen yazıya göre, tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1.8 ile 2 katı arasında olanlara birinci kademede, 2 katından yüksek olanlara ikinci kademede menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.

Böylelikle, oto ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin (yıllık basit yüzde 16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE AYLIK FAİZ YÜZDE 1.55 İLE 2 ARASINDA

Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık 1.55 ile yüzde 2 arasında faiz uyguluyor.

Bankalar referans faizin 1.8 ile 2 katı arasında faiz uygulaması halinde yüzde 20, 2 katın üzerinde faiz uygulanması halinde ise yüzde 90 menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.

Merkez Bankası, daha önce de kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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