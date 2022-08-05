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Tarih belirlendi! PPK ile 2022 Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ağustos TCMB Merkez Bankası faiz toplantısı, kararları tarihi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı TCMB toplantı ve faiz kararı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için belirlenen tarih merak ediliyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Merkez Bankası toplantısı tarihi son açıklamalar ile netlik kazandı. Son olarak 21 Temmuz'da düzenlenen toplantı sonrası gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. İşte "2022 Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi tarihte?" sorusunun yanıtı...

05.08.2022 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • En son 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılan Merkez Bankası faiz kararı toplantısında alınan kararlar piyasaların beklentileri doğrultusunda fazlaca değişikliğe gitmemişti. Yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Peki, Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos tarihinde yapılacak olan toplantının ardından açıklanacak. Son toplantı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri doğrultusunda haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmemişti.

  • TEMMUZ AYINDA NE OLMUŞTU?

    Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

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