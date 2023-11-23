Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum! İşte 23 Kasım altın fiyatları ne kadar?
İç ve dış piyasada etkili olan altın fiyatları, altının ons değeri ve döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün 1850 lira sınırını aşan gram altın fiyatları 23 Kasım Perşembe günü de rekor tazeledi. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararına göre politika faizi yüzde 40'a yükseltilirken gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte 23 Kasım gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...
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Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım Perşembe günü MB Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklandı. Piyasayı yakından takip edenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Kasım Perşembe yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.846,55
1.846,83
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.995,89
1.996,18
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.954,62
3.019,56
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.818,50
12.041,30
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.890,56
6.039,13
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.818,50
12.041,30
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.460,63
12.771,05
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.714,29
1.811,20
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