Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım Perşembe günü MB Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklandı. Piyasayı yakından takip edenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Kasım Perşembe yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

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