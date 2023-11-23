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        Haberler Ekonomi Altın Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum! 23 Kasım 2023 bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum! İşte 23 Kasım altın fiyatları ne kadar?

        İç ve dış piyasada etkili olan altın fiyatları, altının ons değeri ve döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün 1850 lira sınırını aşan gram altın fiyatları 23 Kasım Perşembe günü de rekor tazeledi. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararına göre politika faizi yüzde 40'a yükseltilirken gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte 23 Kasım gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 14:13 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:16
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